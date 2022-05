30 secretos de Stranger Things que pondrán tu mundo al revés

21. La actriz de Bridgerton, Nicola Coughlan, le dijo a Buzzfeed que inicialmente audicionó para el papel de Robin en Stranger Things antes de conseguir el papel de Penelope Featherington años después. Maya Hawke finalmente atrapó el papel, y Coughlan dijo que Hawke fue "mucho mejor de lo que yo hubiera sido".

Ella agregó, "Es una buena lección para los actores: mirar las cosas que no entendiste, porque entenderás por completo que no es personal. Eres bueno para algunas cosas y no eres bueno para otras cosas".

22. Antes de interpretar a Sarah en Outer Banks de Netflix, Madelyn Cline apareció en la segunda temporada como Tina, la chica mala de Hawkins High School.

23. Para ganar el papel de Billy, el hermanastro mayor de Max (Sadie Sink), el chico malo que luce un mullet como nadie, el actor australiano Dacre Montgomery filmó una cinta de audición divertida, pero un poco obscena, y le dijo a GQ que "quería hacer un poco de ruoido con los Duffers".

Eso significó filmarse a sí mismo bailando canciones clásicas de los 80s como "Come on Eileen" y "Hungry Like the Wolf" en nada más que una tanga. Montgomery admitió que dudó un poco en enviarlo y dijo, "O nunca volveré a trabajar, o alguien en algún lugar verá algo en mí y me dará una oportunidad". Afortunadamente, su riesgo valió la pena.