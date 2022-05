¿Quién es Camille Vasquez, la famosa abogada de Johnny Depp?

Así fue cómo Vasquez llegó al centro de atención, al ser una de las ocho integrantes del equipo que representa a Depp. Con base en Orange County, California, Camille trabaja en la firma de litigio internacional Brown Rudnick, centrándose en demandas por difamación del lado del demandante, según su biografía en el sitio web de la firma.

Como señala la BBC, Camille nació en San Francisco, y sus padres son provenientes de Cuba y Colombia.

Después de graduarse de la Universidad del Sur de California en 2006 y de la Escuela de Leyes Southwestern en 2010, ella fue reconocida el año pasado entre "[The] Ones to Watch" [Los que hay que ver], según la publicación legal Best Lawyers.