Rusherking confirma su romance con La China Suárez

Pero los rumores se convirtieron en una gran realidad, después de que Rusherking asumiera públicamente el romance en Podemos Hablar.

"Estoy muy enamorado y muy bien con alguien", dijo el ex novio de 22 años de María Becerra. "De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así".

Y agregó, "La China me dice Thomy".

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", dijo el cantante sobre sus primeros acercamientos a la madre de Rufina, Amancio y Magnolia. "Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien, porque me parece mucho".