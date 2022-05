Así quedaron todos los tatuajes de Belinda que se cambió Nodal

Mira el antes y después en el video de arriba.

En junio 2021, durante una rueda de prensa, le preguntaron su opinión sobre la decisión de Lupillo Rivera de taparse el tatuaje que se había hecho de Belinda. "Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco'... con su cuerpo. A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz".