Elon Musk comparte su opinión sobre Amber Heard y Johnny Depp antes del veredicto de su juicio

Durante su declaración, se le preguntó a Carino sobre un intercambio de texto de agosto de 2017 con Heard, quien le escribió, "lidiando con la ruptura. Odio cuando las cosas se hacen públicas. C, estoy muy triste". El agente le dijo a la corte, "Creo que se refiere a romper con Elon". Él confirmó que le envió un mensaje de texto a Heard con el escrito, "No estabas enamorada de él, y me dijiste mil veces que solo estabas llenando el espacio".

Él también confirmó que ella le respondió, "Lo sé, pero quería tiempo para llorar y recuperarme en mi propio tiempo". Carino le dijo a la corte, "No sé si se está refiriendo a Johnny o a Elon en esa línea".

En otro intercambio de mensajes de texto, Heard le escribió a Carino, "Odio que una vez más un hombre me deje caer sola en los picos". Carino respondió, "Podrías detener eso si dejas de salir con personas súper famosas. Puedes estar con un hombre grande que no es famoso".

A principios de esta semana, en los últimos días del juicio, el abogado de Heard leyó en la corte un mensaje de texto que supuestamente Depp le envió a Carino en agosto de 2016, en el que el actor decía que su ex estaba "rogando por una humillación global total" y también hacía referencia a su relación con Musk, apodando al multimillonario ‘Mollusk'".