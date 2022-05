Shanna Moakler está subastando el anillo de compromiso que le dio Travis Barker

"Creo que es una pieza hermosa y realmente era el anillo de mis sueños", le dijo Shanna, de 47 años, a Us Weekly. "Sin embargo, ese capítulo de mi vida ha terminado y, aunque usarlo alguna vez me trajo una gran alegría, espero que encuentre un nuevo hogar y continúe brindándole a alguien tanta felicidad como una vez me lo hizo a mí. ¡Es realmente un anillo icónico!"

La estrella de Celebrity Big Brother le dijo a la revista que espera que su anillo se venda por 120.000 dólares, y agregó, "Costó alrededor de 160.000".