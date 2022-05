Dominic Fike de Euphoria fue abucheado en el escenario por sus comentarios sobre Amber Heard

El cantante de "3 Nights" continuó, "Sé que no es una opinión popular y no es el enfoque en este momento, amigo, pero he tenido estas visiones de ella golpeándome, creo que está caliente".

En el clip, se escuchó a los miembros de la audiencia abuchear y jadear en respuesta a las declaraciones de Dominic.

Desde el show de Dominic, el video de sus comentarios se ha extendido por las redes sociales, y muchos usuarios de Twitter han compartido sus opiniones sobre las polémicas palabras del músico de 26 años.

"Oh, NO... NO, ESTO NO ES ASÍ", escribió un usuario, mientras que otro intervino, "¿cuál fue el proceso de pensamiento detrás de esto...?"