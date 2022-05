Todo sobre los argumentos finales en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard

Más tarde ese mismo día, el abogado de Heard, Benjamin Rottenborn, comenzó sus argumentos finales. Si bien el caso es sobre Heard y Depp, Rottenborn argumentó que esta decisión podría tener un impacto en otras víctimas de abuso doméstico.

"Piense en el mensaje que el señor Depp y sus abogados le están enviando a Amber y, por extensión, a todas las víctimas de abuso doméstico en todas partes", dijo. "Si no tomaste fotos, no sucedió. Si tomaste fotos, son falsas. Si no le dijiste a tus amigos, estás mintiendo. Si les dijiste a tus amigos, ellos son parte del engaño".

"Si no buscó tratamiento médico, no resultó herida", continuó. "Si buscaste tratamiento médico, estás loca. Si haces todo lo posible para ayudar a tu cónyuge, la persona que amas, a deshacerse del aplastante abuso de drogas y alcohol que lo convierte en un monstruo lleno de ira, estás una regañona".