Ruby Barker de Bridgerton comparte sus luchas de salud mental y revela que fue hospitalizada

La estrella de Bridgerton, Ruby Barker, comparte su viaje de salud mental con la esperanza de ayudar a otros.

En un video publicado en Instagram el 26 de mayo, la actriz británica informó a sus seguidores que ha estado en el hospital para concentrarse en su salud mental y que "ha estado luchando desde Bridgerton".

"Estoy mejor", dijo. "He estado muy mal durante mucho tiempo y solo quiero ser honesta con todos. He estado luchando. Por lo tanto, estoy en el hospital en este momento y me darán de alta pronto y con suerte podré seguir con mi vida".