Olivia Rodrigo tuvo la mejor reacción al encontrar a su doble en TikTok

TikTok

Pero Olivia no estaba sola en su reacción de sorpresa al video. De hecho, muchos otros usuarios de TikTok compartieron su asombro de que la chica del clip no fuera en realidad Olivia, con uno diciendo, "Mi cerebro no puede comprender esto".

Otro usuario, que vio a la "gemela" de Olivia en la vida real en el concierto, comentó, "PENSÉ QUE ERA OLIVIA CUANDO SALIÓ DEL BAÑO Y YO ESTABA ENTRANDO".

Y un tercero agregó, "Me tomó la mitad del video darme cuenta de que en realidad no es Olivia".