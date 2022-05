Por qué a Sarah Drew de Grey's Anatomy no le molesta la desnudez de Jesse Williams en Broadway

¡Sarah Drew básicamente dijo que la obra fue un jonrón!

El nuevo papel de Jesse Williams en la obra de Broadway, Take Me Out, presenta algunos desnudos de la ex estrella de Grey's Anatomy. Pero en una reciente entrevista exclusiva con E! News, Sarah, quien regresa al drama médico de ABC junto con Jesse para el episodio 400, mostró su apoyo a su ex coprotagonista.

En concreto, la actriz defendió que la desnudez del espectáculo es "arte".