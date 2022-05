Esposo de Irma García, víctima de tiroteo en Texas, muere de un ataque al corazón tras la tragedia

Joe García "fue a entregar flores para Irma" en el monumento que se creó en la escuela primaria, dijo Martínez al medio.

"Cuando llegó a casa, estuvo en casa por no más de tres minutos después de sentarse en una silla con la familia", continuó Martínez. "Simplemente se cayó. Intentaron hacerle compresiones torácicas y nada funcionó. Llegó la ambulancia y no pudieron, no pudieron traerlo de vuelta".

Martínez le dijo a NBC News que se enteró por primera vez de la muerte de su tío por su hermano menor. "Ni siquiera sé cómo sentirme", dijo. "No lo creo. No quiero creerlo".