Tienes que ver a Jennifer Aniston bromear inesperadamente sobre su divorcio con Brad Pitt

Fue realmente un momento de círculo completo ya que Aniston fue la primera invitada de DeGeneres cuando el programa debutó en 2003. "Oh, ¿a dónde van 19 años?" preguntó Aniston, quien ha aparecido en el programa 20 veces. "No entiendo".

Aniston sabe lo emotivos que pueden ser los finales de estas series, y DeGeneres le preguntó cómo lidió con el final de Friends después de 10 años.

"Bueno, me divorcié y fui a terapia", bromeó Aniston. "¡Oh! Y luego hice una película llamada The Break-Up". "Simplemente me incliné un poco hacia el final. Solo estaba como, '¿Saben qué, muchachos? Hagamos de este un capítulo completamente nuevo".

"Terminemos todo y comencemos de nuevo... Funcionó muy bien".