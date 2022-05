Mira cómo las Kardashian honraron a Scott Disick en su cumpleaños Nº39

Kim también compartió algo de amor por Scott en su historia de Instagram, publicando varias fotos de ellos pasando el rato en casa y en el gimnasio.

"Feliz cumpleaños @letthelordbewithyou", publicó Kim. "Te amo tanto. ¡No puedo esperar para celebrar contigo!"

Como compañera de bromas de Scott, Khloé Kardashian celebró su cumpleaños reviviendo una de sus mejores bromas de Keeping Up With the Kardashians: la hilarante saga de Todd Kraines.