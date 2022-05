Kevin Spacey es acusado de agresión sexual contra tres hombres en Reino Unido

Si bien Spacey no ha dicho mucho públicamente sobre las acusaciones, en 2020 fue criticado por comparar los despidos de COVID-19 con la desaparición de su propia carrera. "A menudo no me gusta decirle a la gente que me identifico con su situación porque creo que socava la experiencia que pueden estar teniendo, que es su propia experiencia única y muy personal", dijo durante un episodio de abril de 2020 de la Podcast de Bits & Pretzels. "Pero en este caso, siento que puedo relacionarme con lo que se siente cuando tu mundo se detiene repentinamente".

Añadió: "Entonces, si bien es posible que nos hayamos encontrado en situaciones similares, aunque por razones y circunstancias muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son muy parecidas".