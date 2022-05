Amber Heard dice que es "acosada, humillada y amenazada" todos los días en medio de su juicio

"Lo que ves en esta sala del tribunal es un eco", dijo Heard. "Esta sala y la otra sala a la que me arrastró para hacer lo mismo otra vez. Eso es solo un eco de la violencia y el abuso que sufrí en nuestra relación".

"Las amenazas que ha hecho para humillarme a nivel mundial se están viviendo en tiempo real", agregó, "frente a ustedes, damas y caballeros, durante las últimas seis semanas, y para todo el mundo desde que hay cámaras aquí".

El 25 de mayo, Depp subió al estrado y negó muchas acusaciones presentadas por su ex durante el juicio. "Es una locura escuchar atroces acusaciones de violencia, violencia sexual, que ella me atribuye, de las que me acusa", dijo Depp durante su testimonio. "No creo que a nadie le guste tener que abrirse en dos y decir la verdad, pero hay momentos en los que uno simplemente tiene que hacerlo porque está fuera de control. Horrible. Ridículo. Humillante. Loco. Doloroso. Salvaje. Inimaginablemente brutal. Cruel y todo falso".