Mira a Harry Styles cantando parte de “22” de Taylor Swift para un fan

"¡22!", respondió él, según un video capturado por el usuario de redes sociales @flickerofem. Luego empezó a cantar la letra, "¡Me siento de 22!"

Naturalmente, la audiencia gritó de emoción. Después de todo, la historia de Taylor y Harry es algo que los fanáticos conocen muy bien, ya que los cantantes salieron brevemente entre 2012 y 2013. Y aunque su historia de amor no fue larga, se ha especulado ampliamente que algunas de sus canciones (como "Style" y "Out of the Woods" de Taylor, "Two Ghosts" de Harry, y "Perfect" de One Direction) se inspiraron entre sí.