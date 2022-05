Murió el legendario actor Ray Liotta en República Dominicana

A Liotta le sobreviven su prometida Jacy Nittolo, a quien le propuso matrimonio en diciembre de 2020, y su hija Karsen, a quien recibió con su exesposa Michelle Grace.

A lo largo de su carrera, Liotta asumió varios papeles memorables, incluido Ray Sinclair en Something Wild, que le valió una nominación al Globo de Oro, Shoeless Joe Jackson en Field of Dreams y Henry Hill en Goodfellas. Aunque insistió en que no se parecía en nada al personaje duro que interpretó en la película de Martin Scorsese de 1990.