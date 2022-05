La reacción de Kendall Jenner al perder una portada de Vogue ante Kim Kardashian

Aunque Kim estaba encantada con la oportunidad, expresó su preocupación en el confesionario sobre cómo reaccionaría Kendall.

"Estoy tan emocionada de estar en la portada de Vogue", dijo la CEO de SKIMS. "No me importa cuántas veces puedas estar en la portada, nunca pasará de moda. Esta se siente muy especial para mí. Me siento muy honrada de ser parte de esto". Sin embargo, Kim agregó, "Me siento tan mal. Es agridulce. No se lo diré [a Kendall]".