Justin Bieber llora en su concierto en Ciudad de México

Sus éxitos What Do You Mean? y Yummy, fueron coreadas por la audiencia entre un efectista escenario y mucha pirotécnia.

Pero no todo fue baile... También hubo momentos de reflexión en los que el cantante mostró lo maduro que está en esta etapa de su vida. Después de hacer vibrar al público con Sorry, una de las canciones más coreadas de la noche, Bieber aprovechó para agradecer al público por todo el apoyo y asimismo levantó la voz en contra del racismo y apeló a la unión como vehículo de cambio.