Johnny Depp negó las "atroces" acusaciones de violencia de Amber Heard durante su regreso al estrado

Más temprano ese día, Moss apareció a través de un enlace de video para testificar ante un jurado de Virginia. La supermodelo recordó un incidente que ocurrió mientras estaba de vacaciones con Depp en los 90s. "Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo y había habido una tormenta y cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo. "Él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras".

Antes de que comenzara el juicio, Heard hizo una rara declaración sobre el caso en Instagram antes de anunciar un descanso de las redes sociales.

"Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico", escribió el 9 de abril. "Escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en poder. Continúo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny".