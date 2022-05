Maya Henry quedó "sorprendida" después de que Liam Payne "terminara abruptamente" su relación

"Sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones, me siento en este punto", dijo el padre de Bear, de 5 años, (con su ex Cheryl Cole) en el podcast The Diary of a CEO. "Solo necesito trabajar en mí mismo antes de estar con alguien más. Y siento que ahí es donde llegué en mi última relación. Simplemente ya no estaba dando una muy buena versión de mí, que no apreciaba y que no me gustaba ser".