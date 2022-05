Chris Evans, Selena Gomez y más estrellas que se han pronunciado sobre el tiroteo fatal en Texas

Getty Images

Selena Gomez: "Hoy, en mi estado natal de Texas, 18 estudiantes inocentes fueron asesinados cuando simplemente intentaban obtener una educación. Una maestra murió mientras hacía su trabajo, un trabajo invaluable pero tristemente subestimado. Si los niños no están seguros en la escuela, ¿dónde están a salvo? Es muy frustrante y ya no estoy segura de qué decir. Los que están en el poder deben dejar de hablar y cambiar las leyes para evitar estos tiroteos en el futuro".

Matthew McConaughey: "Como estadounidenses, tejanos, madres y padres, es hora de reevaluar y renegociar nuestros deseos a partir de nuestras necesidades. Tenemos que reorganizar nuestros valores y encontrar un terreno común por encima de esta devastadora realidad estadounidense que se ha convertido trágicamente en un problema de los niños".

Kourtney Kardashian: "Las escuelas deben ser un lugar donde nuestros hijos vayan a aprender, a hacer amigos, a reír, a crecer, a descubrirse a sí mismos. Un lugar seguro donde puedan imaginar su futuro. No es un lugar donde les quiten el futuro. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que es aceptable que nuestros hijos sean asesinados en sus escuelas? Se merecen un lugar seguro. Merecen protección. ¡Se merecen un futuro! No puedo empezar a imaginar por lo que están pasando estos padres. Lo que esos niños y maestros pasaron. Imagínese lo aterrorizados que deben haber estado. Me rompe el corazón. Pido a los legisladores que asuman la responsabilidad. Necesitamos un plan para proteger a nuestros bebés".

Kerry Washington: "Como madre, esto es trágicamente inimaginable. La escuela debe ser un lugar SEGURO. Mi corazón se rompe por el dolor y el sufrimiento de cada familiar y ser querido relacionado con los eventos de hoy en Texas. Mis oraciones están con ustedes".

Chris Evans: "¡¡¡¡SUFICIENTE, MALDITA SEA!!!!"

Offset: "Oraciones por la gente de Texas, hombre, esos son niños que fueron asesinados, este mundo necesita a Dios".

Mandy Moore: "No hay palabras. Debemos tomar acción. Uvalde, toda tu comunidad está de corazón".