Austin Butler hace un comentario inesperado sobre su ruptura con Vanessa Hudgens

Sin embargo, ambos han seguido adelante: Hudgens está saliendo con Cole Tucker, con la estrella de High School Musical y el jugador de béisbol oficializando su relación en Instagram en febrero de 2021, y Butler ha sido vinculado a Kaia Gerber.

El actor y la modelo han sido fotografiados juntos en múltiples ocasiones. Sin embargo, Butler dice que trata de no prestar atención a las fotos de los paparazzi. "Digo, 'Si no veo la imagen, entonces realmente no existe para mí'", le dijo a GQ Hype. "No quiero ser realmente negativo, pero casi no hay trabajo que desprecie más que el paparazzi".

A principios de este mes, Butler y Gerber hicieron su debut en la alfombra roja como pareja en la Met Gala 2022. Aún así, él se mantiene callado sobre su relación por ahora. "No creo que haya nada que quiera compartir sobre eso", le dijo al medio. "Pero gracias por proporcionar el espacio".