Kate Moss niega que su ex Johnny Depp la haya empujado por las escaleras en su testimonio en la corte

Moss le recordó al juez un incidente que ocurrió mientras estaba de vacaciones con Depp en los años 90s. "Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo", dijo, "y había habido una tormenta de lluvia y cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda".

"Y grité porque estaba dentro", continuó, "porque no sabía qué me había pasado, tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".