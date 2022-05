¿Ana Gabriel hace pública su relación con otra mujer?

Ahora, hay informes de que pudo haber revelado una relación amorosa con otra mujer, con quien además tendría una hija.

Como señala el portal de Las Estrellas, la revista TVNotas compartió prints de tuits publicados supuestamente por Ana Gabriel el fin de semana, que más tarde habrían sido borrados. "En mi vida como artista me he mostrado abierta ante el público, he sido flexible, pero con el tiempo he cuidado y puesto una línea entre la vida de Ana Gabriel y la vida privada de María Guadalupe" citan.