¿Por qué Khloé Kardashian gritó “mentiroso” en el estreno de The Kardashians?

Aunque Khloé puede creer que Tristan no ha cambiado su forma de ser, sí cree que es una buena persona.

"Es triste porque él también tiene muchos lados buenos, pero nadie puede verlos porque todos están eclipsados ​​por las cosas personales que suceden entre él y yo", dijo la estrella de reality en Not Skinny, But Not Fat.

Tristan y Khloé se separaron en 2019 después de que surgieron acusaciones de engaño contra la estrella de la NBA. Después de esta separación, la pareja reavivó su romance en 2020 antes de terminar en junio de 2021.

En enero de 2022, una prueba de paternidad reveló que Tristan había tenido un bebé llamado Theo con Maralee Nichols. Después de los resultados, Tristan se disculpó públicamente con Khloé en Instagram y escribió que ella "no se merecía el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años".