¿Cómo se siente Scott Disick después de la boda italiana de Kourtney Kardahsian y Travis Barker?

"Kourtney extendió una invitación sabiendo que Scott no vendría", le dijo la fuente a E News el 23 de mayo. "Ella quería que este gran momento fuera sobre ella y Travis y sabía que la dinámica no sería la correcta teniendo a Scott allí".

La fuente dijo que Scott quería que la atención se centrara en sus hijos con Kourtney - Mason Disick (12), Penelope Disick (9) y Reign Disick (7) - quienes asistieron a la celebración italiana. Aunque ha sido un proceso, la fuente dijo que la estrella de Flip It Like Disick está genuinamente feliz de que su ex sea feliz.