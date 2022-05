Billie Eilish comparte su experiencia de vivir con el síndrome de Tourette

Eilish explicó que le diagnosticaron síndrome de Tourette cuando tenía 11 años y que tenía pequeños tics cuando era niña.

"Nunca, como, no tengo ningún tic en absoluto porque los tics principales que hago constantemente durante todo el día son, como, muevo la oreja hacia adelante y hacia atrás y, como, levanto la ceja y chasqueo la mandíbula y hago eso y flexiono mi brazo aquí y flexiono este brazo y flexiono estos músculos", dijo. "Estas son cosas de las que nunca te darías cuenta, como, si estuvieras teniendo una conversación conmigo. Pero para mí, son muy agotadoras".

Aunque, la estrella de "Happier Than Ever" dijo que no tiene tics cuando está actuando o enfocándose en cantar o escribir canciones. "Cuando me muevo, ni siquiera estoy haciendo un tic en absoluto, ¿sabes?", añadió ella. "Cuando estoy montando mi caballo, no estoy haciendo un tic".