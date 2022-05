¿Por qué Rob Kardashian no asistió a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Italia?

Si estabas al tanto de la boda repleta de estrellas de Kourtney Kardashian y Travis Barker (y seamos sinceros, ¿quién no?), es posible que hayas notado que cierto miembro de la familia estaba desaparecido: su hermano Rob Kardashian.

Entonces, ¿por qué no asistió a la boda en Portofino, Italia? Bueno... "Rob no se sintió cómodo asistiendo a la boda de Kourtney porque no le gustan los espectáculos", le dijo a E! News una fuente cercana al diseñador de calcetines. "Simplemente no es lo suyo, y se ha convertido en una persona extremadamente reservada".