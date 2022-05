Liam Payne y Maya Henry se separan nuevamente casi un año después de la reconciliación

Después de la separación, Liam, que comparte a Bear, un hijo de 5 años, con su ex Cheryl Cole, apareció en el podcast The Diary of a CEO, admitiendo que "no había sido muy bueno en las relaciones" y que necesitaba trabajar en sí mismo antes de salir. otra vez.

"Sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones, me siento en este punto. Simplemente no soy muy bueno en ellas", dijo. "Siento que ahí es donde llegué en mi última relación. Simplemente ya no estaba dando una muy buena versión de mí, que no apreciaba y no me gustaba ser".