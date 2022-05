Will Smith habla del dolor y trauma que lo hizo proyectarse como una persona feliz

Will Smith está arrojando algo de luz sobre el "dolor" en su vida.

El actor de King Richard, de 53 años, fue una de las múltiples estrellas entrevistadas por David Letterman para la temporada 4 de la serie de Netflix My Next Guest Needs No Introduction.

Sin embargo, su episodio comenzó con una tarjeta de título negra que informaba audiencias que "este episodio fue filmado antes de la ceremonia de los Premios de la Academia 2022.