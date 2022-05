Todos los detalles del impresionante vestido de novia de Kourtney Kardashian

¡Pequeño vestido, gran velo!

Todos los ojos estaban puestos en la novia y su hermoso vestido cuando Kourtney Kardashian caminó hacia el altar (con la ayuda de su mamá Kris Jenner) para casarse con Travis Barker por tercera vez el 22 de mayo. La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 43 años, y el rockero de Blink-182, de 46 años, se casaron en una impresionante boda al aire libre frente a sus amigos y familiares en Portofino, Italia.

En la ceremonia, la novia lució un minivestido con corsé de satén blanco de Dolce & Gabbana que estaba cubierto con delicados detalles de encaje floral en los costados, la parte inferior y las mangas. El diseño fue "inspirado en la lencería italiana de la década de 1960", según British Vogue. El look suave y romántico combinaba a la perfección con el largo velo de Kourtney, que estaba unido a una diadema como parte del sencillo pero impresionante peinado recogido de la fundadora de Poosh.