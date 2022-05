Kourtney Kardashian se casa con Travis Barker en lujosa ceremonia en Italia

Después de una ceremonia en Las Vegas en abril y una boda íntima en un juzgado en el sur de California el 15 de mayo, la ex de Keeping Up With the Kardashians y el baterista de Blink-182 se casaron en una lujosa ceremonia al aire libre en el pueblo de Portofino en Italia el 22 de mayo.

Durante las nupcias europeas, Kourtney, de 43 años, y Travis, de 46, dijeron "Acepto" en un altar con alfombra roja en el Castello Brown del siglo XVI frente a amigos y familiares, incluidos sus hijos Mason, 12, Penelope, 9 y Reign, 7, y los hijos de Travis, Landon, 18, Alabama, 16, así como su hijastra, Atiana De La Hoya, 22. (Kourtney comparte sus hijos con Scott Disick, mientras que Travis comparte a sus hijos con su ex esposa Shanna Moakler. Ninguno de los ex asistió a la boda.)