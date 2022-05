La sutil forma en la que Olivia Wilde apoyó el nuevo álbum de Harry Styles

El 20 de mayo, Olivia celebró el lanzamiento del tercer álbum de su novio, titulado Harry's House, publicando un dulce tributo al cantante de "As It Was" en su historia de Instagram. Y la canción que eligió es justamente una de las que se sospecha, son sobre ella.

Se trata de Music For A Sushi Restaurant, y la letra dice: "Green eyes / Fried rice / I could crack an egg on you", otras canciones que podrían ser sobre Olivia son Late Night Talking y Cinema.