La transformación de estos actores para representar criminales reales en la pantalla te volará la cabeza

Si piensas en Joey King, probablemente piensas en la adorable adolescente que se enamora de Jacob Elordi en "The Kissing Booth". Y si esa es la imagen que tienes en mente, no reconocerás que es la misma persona que interpreta a Gypsy Blanchard en The Act. Y aunque la actriz tuvo que afeitarse la cabeza, lo que la hace ver realmente diferente son los gestos y expresiones que hace.

En esa misma serie encontramos otro sorprendente ejemplo de grandes transformaciones, se trata de Patricia Arquette, quien interpreta a la controladora y estafadora madre de Gypsy. Sin embargo, Arquette no se atrevió a completar la transformación. Aunque subió de peso, el papel hubiera requerido que aumentará más: "Esta mujer real pesaba como cien libras más, y pensé, moriré. Seré una persona muerta, así que me detendré aquí".