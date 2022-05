Pete Davidson dejará Saturday Night Live después de 8 temporadas

El show marca el primer trabajo televisivo regular de Davidson desde que se unió al elenco de Saturday Night Live cuando tenía solo 20 años. En ese momento, él se convirtió en el primer miembro del elenco del show nacido en los 90s y uno de los miembros del elenco más jóvenes en la ilustre historia del programa.

La idea sobre partida de Davidson ha estado en el aire por algún tiempo. En febrero, se perdió un episodio del show para filmar la película de terror The Home. Él también protagonizó la película de 2020 The King of Staten Island, una película semiautobiográfica que escribió con Judd Apatow y Dave Sirus.