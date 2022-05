Repasando el historial amoroso de Johnny Depp: Winona Ryder, Kate Moss, Amber Heard y más

El juicio en curso de Johnny Depp en Virginia ha puesto a sus ex en el centro de atención, y no solo a su ex esposa Amber Heard, a quien él está demandando por difamación.

El 19 de mayo, el jurado vio una declaración pregrabada de la ex de la estrella de Alicia en el país de las maravillas, Ellen Barkin, con quien tuvo una relación sentimental en 1994. En el video de noviembre de 2019, ella testificó sobre su relación, que en realidad aclaró que era más "sexual" que "romántica", y lo acusó de ser "celoso", "controlador" y "exigente" durante los "varios meses" que se involucraron en sus casas de Los Ángeles.