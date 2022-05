La ex de Johnny Depp, Ellen Barkin, testificó sobre su comportamiento "controlador" durante el juicio

Getty Images

Depp, de 58 años, confirmó previamente su aventura con Barkin, aunque negó su acusación de que una vez le arrojó una botella. Según The Daily Mail, él le dijo a un tribunal de Londres en 2020 que cree que la estrella de Switch le guarda rencor porque "quería una relación adecuada conmigo y yo no quería eso. No sentía lo mismo por ella y supongo que a partir de ese momento ella se puso muy, muy enojada y desde entonces no he hablado con la Sra. Barkin".

Según Reuters, Depp también calificó la afirmación de Barkin de "falsa" y dijo, "No tengo un problema de manejo de la ira".

El actor está involucrado en una demanda de 50 millones de dólares contra su exesposa Heard, de 36 años, por un ensayo de 2018 que ella escribió para el Washington Post, en el que se describía a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico", pero nunca mencionaba a Depp por su nombre. Heard está demandando a Depp, con quien estuvo casada de 2015 a 2017, por 100 millones en daños.

