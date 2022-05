Harry Styles responde a la rumorada conexión entre su canción y la de Taylor Swift, tituladas “Daylight”

Harry Styles está arrojando algo de luz sobre la inspiración detrás de uno de sus últimos sencillos.

El 18 de mayo, el cantante de "As It Was" se detuvo en The Howard Stern Show para hablar sobre su tercer álbum, titulado Harry's House. Antes de la fecha de lanzamiento del álbum el 20 de mayo, el joven de 28 años reprodujo algunas pistas, incluida "Daylight".