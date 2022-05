Kourtney Kardashian y Travis Barker se preparan para su gran boda italiana

Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Kourtney comparte a Mason (12), Penelope (9) y Reign (7) con su ex Scott Disick. En cuanto a Travis, él está criando a Landon (18) y Alabama (16), con su ex Shanna Moakler. Él también es cercano a su hijastra Atiana De La Hoya (23), hija de Shanna con el ex boxeador Oscar De La Hoya.

En octubre, Travis se arrodilló y le propuso matrimonio a Kourtney en el hotel Rosewood Miramar en Montecito, California.

Seis meses después, la pareja viajó a Las Vegas, donde participaron en una ceremonia de boda sorpresa en One Love Wedding Chapel después de asistir a los Grammys 2022. E! News luego supo que la pareja no obtuvo una licencia de matrimonio oficial en el momento de la ceremonia.