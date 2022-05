Chris Brown felicita a Rihanna por recibir a su bebé junto a A$AP Rocky

Chris y Rihanna tienen una historia turbulenta. La pareja salió de 2007 a 2009 hasta que una discusión antes de los Grammys de 2009 se tornó violenta.

El cantante de "Yeah 3X" y "Look at Me Now" fue arrestado luego de un altercado matutino con Rihanna en su Lamborghini alquilado. Más tarde aparecieron fotos del rostro golpeado y ensangrentado de Rihanna.

Chris finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, que consistía en cinco años de libertad condicional, trabajo comunitario en lugar de tiempo en la cárcel y asesoramiento sobre violencia doméstica.