Los hijos de Kourtney Kardashian reaccionan a sus demostraciones de afecto con Travis Barker

Este no es el primer momento sincero que los espectadores han visto de los hijos de Kourtney. Cuando Kourtney y Travis se comprometieron en octubre y ella llamó a sus hijos para contarles la noticia, Penelope comenzó a llorar y le dijo que colgara.

"Penelope lo tomó mal", dijo Kourtney en un episodio anterior. "Creo que es un gran cambio para ella. Y aunque ama a Travis, creo que no sabe lo que eso significa. Sabes, ¿eso me está alejando? Creo que simplemente no sabe lo que significa".

Reign también dijo que la noticia "no era emocionante". En última instancia, Kourtney dijo que deseaba que sus hijos hubieran estado allí para la propuesta como los hijos de Travis.

"Desearía que mis hijos estuvieran aquí", dijo. "Creo que los habría hecho sentir más incluidos en la decisión y parte de la sorpresa".