Mira por qué los fans creen que FKA twigs le está lanzando indirectas a uno de sus ex en TikTok

"Robert era su príncipe azul blanco y creo que consideraron que definitivamente debería estar con alguien blanco y rubio y no conmigo", reveló en el podcast Grounded with Louise Theroux el año pasado. "La gente me llamó los nombres más hirientes, ignorantes y horribles del planeta".

La artista admitió que los comentarios de los fanáticos tuvieron un "efecto dismórfico masivo" en ella durante aproximadamente seis meses a un año.

"Cada vez que veía mis fotos, en fotografías, pensaba, 'Dios, me parezco a un mono y la gente dirá que me parezco a un mono, así que realmente necesito tratar de ocultar este mono que tengo'", compartió. "Fue profundamente injusto en ese momento que me hicieran sentir tan cohibida, y tan fea".