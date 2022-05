Kendall Jenner critica a Scott Disick por poner a su familia como "villana"

Ahora, el episodio del 19 de mayo continuó justo donde lo dejaron, con Kendall saliendo furiosa la casa de su hermana Kourtney para desahogarse. "Scott dice: '¿Qué pasará para el Día de Acción de Gracias? Obviamente, no estoy invitado', e inmediatamente es hostil", recordó Kendall a Kourtney y su hermana Khloe Kardashian. "Habla a través de mí todo el tiempo, y yo digo: 'Yo no hago eso'. He estado en suficientes relaciones tóxicas; no puedo soportarlo más".

Ella continuó: "Así que me levanté y dije: 'Me voy de aquí'". Al final del día, realmente no es mi lugar", refiriéndose a Scott y Kourtney, agregó, "se trata de ellos dos".