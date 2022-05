Jesse Williams le agradece a Sarah Drew, de Grey's Anatomy, por no "perturbar" su obra con sus lágrimas

Sarah continuó señalando que se rió y lloró durante Take Me Out porque "fue conmovedor, divertido y desgarrador". Y mientras felicitaba a Jesse por su "actuación impresionante", ella también habló de Jesse Tyler Ferguson por provocarle "lágrimas de alegría varias veces" mientras miraba.

Así que parece que Sarah no tiene nada más que cosas brillantes que decir sobre la producción de Broadway. ¿En cuanto al review de su ex en pantalla sobre Sarah como miembro de la audiencia? Él le dio un aplauso por no llorar demasiado.

"¡Te amo!", comentó Jesse en su publicación de Instagram. "¡¡¡¡Y gracias por no perturbar el show con tu llanto de alegría!!!!"