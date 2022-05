Taylor Swift reflexiona sobre "ser cancelada" y criticada por su vida amorosa

Si bien Taylor señaló que generalmente se mantiene alejada de dar "consejos no solicitados", ella decidió compartir algunos "trucos de vida" con sus compañeros graduados en el Yankee Stadium que se centraron en "navegar por la vida, el amor, la presión, las decisiones, la vergüenza, la esperanza y amistad."

En su vida, Taylor dijo, "Las veces que me dijeron 'No', o que no me incluyeron, que no me eligieron, que no gané, que no pasé el corte... mirando hacia atrás, realmente se siente como esos momentos fueron tan importantes, si no más cruciales, que los momentos en los que me dijeron 'sí'".