¿Qué se trae entre manos Shakira con Chris Evans y Henry Cavill?

Inspirándose en las muchas rutinas de baile virales en las redes sociales, cada semana Dancing With Myself presentará "una serie de desafíos de baile de alta energía", según un comunicado de prensa. Los concursantes aprenderán los pasos de una nueva rutina y los ejecutarán lo mejor que puedan mientras infunden sus personalidades, todo con la esperanza de ganar un premio en efectivo que aún no se ha anunciado.