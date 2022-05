Harry Styles habla de su romance con Olivia Wilde y su picantísima canción “Cinema”

Getty Images

Mmmm.

Howard no estaba satisfecho. "Esto no es una mi*rda 'Love Me Do'", señaló. "Hice una película [Private Parts de 1997]. Me enamoré de todos en la película... ¿No es el mejor afrodisíaco? Es el lugar más fácil para enamorarse. ¿Te enamoraste en un set de película?"

"Oh vaya, ¿cómo responder a esta pregunta?", bromeó Harry. "Tuve una experiencia maravillosa siendo dirigido por Olivia. Creo que hay algo que obviamente... actuar es un poco incómodo a veces. Creo que tienes que confiar mucho".

"Poder confiar en tu director es un regalo", continuó. "Eso fue muy útil y realmente significó una experiencia muy agradable trabajar en esa película".