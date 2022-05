Sarah Jessica Parker dice que no ha hablado con Chris Noth desde las acusaciones de agresión sexual

Noth ha negado las acusaciones, y emitió un comunicado a E! News en diciembre. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días, no siempre significa que no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".